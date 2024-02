‘Bolette’ de regresso ao Funchal com 874 passageiros a bordo

O ‘Bolette’ regressou esta manhã, ao Porto do Funchal com 874 passageiros e 637 tripulantes a bordo.

O navio encontra-se na Região para a penúltima escala de uma viagem de 93 noites, iniciada em Southampton, a 19 de novembro, e tem saída prevista para as 17h00 desta tarde.

O cruzeiro fez escalas em Marrocos, Malta, Egipto, Canal do Suez, Arábia Saudita, Omã, India, Maldivas, Seychelles, Quénia, Tanzânia, Camarões, Madagascar, Reunião, Maurícias, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Togo, Ghana, Senegal, Tenerife e agora Funchal, terminando a viagem no porto de origem, a 20 deste mês.