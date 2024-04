A ilha da Madeira encontra-se representada por um finalista nos Prémios Lisbon Bar Show 2024, concurso que anualmente distingue em Portugal os melhores do ano no setor do bartending e hospitalidade.

O Rooftop Cocktail Bar, do Three House Hotel, localizado no Funchal, é um dos nomeados na categoria Melhor Bar de Hotel, dos Prémios Lisbon Bar Show.

A 9ª edição do Lisbon Bar Show vai realizar-se nos dias 14 e 15 de maio, das 12h00 às 20h00, na Sala Tejo, no Parque das Nações, e conta com Peru como país convidado.

A iniciativa vai trazer à capital portuguesa profissionais internacionais renomados na área de bartending, assim como, as últimas tendências e novidades do universo dos cocktails.

O Lisbon Bar Show dá ainda espaço a várias iniciativas como o Vintage Cocktail Competition, competição de cocktails onde as bebidas clássicas têm um estilo vintage, o Fórum Mojito, espaço para profissionais onde podem assistir a apresentações e trocar ideias sobre os melhores especialistas da indústria, Brands Room, sala de apresentações onde as marcas representadas na feira têm a oportunidade de realizar demonstrações especificas, Masterclasses e Workshops.

A iniciativa é dedicada aos profissionais do setor, mas aberta ao público em geral. Cada bilhete tem o custo de 29€, em pré-venda até 10 de maio e 39€ à porta nos dias de evento.