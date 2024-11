O Bairro do Espírito Santo e Calçada, mais conhecido como Bairro da Argentina, formado por 60 fogos, está a pedir reabilitação, conforme testemunhou a reportagem do JM inserida na rubrica Perdidos e Achados. Em dias de temporal, como o que está previsto para hoje, há moradores que temem pela segurança. Esta é a manchete de hoje do seu Jornal.

Santa Cruz também em destaque nesta edição. A ‘cidade do aeroporto’ já iniciou os festejos do Natal e encheu-se de luz, cor e alegria. Uma enchente de pessoas assistiu ao arranque.

Outra chamada à primeira página vai para a sorte de um apostador, de São Roque, ou que registou o boletim do Euromilhões, nesta freguesia, e acertou no M1lhão.

Em Cultura, saiba que Teresa Guilherme vai atuar na Madeira em Junho e que vai abrir um novo espaço cultural, designado Wamãe.

‘Indisciplina e pressão desgastam professores’ é outro título. Há mais para ler no interior da edição. Boa leitura e bom domingo.