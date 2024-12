O Porto do Funchal recebe esta segunda-feira os navios Azura, Aida Cosma e Ambition, que trazem centenas de visitantes à cidade, que está já vestida a rigor para a época natalícia. A atmosfera festiva estende-se pela Praça do Povo, onde a imponente árvore de Natal iluminava o local ainda durante a manhã de hoje.

As iluminações de Natal, acesas ontem à noite, realçam o charme do Funchal, que acolhe visitantes desembarcados de vários cantos do mundo. A moldura deste cenário completa-se com as decorações do Cais 8, com o parque de diversões a enriquecer o espírito natalício que envolve toda a cidade e que é visível nas imagens, captadas hoje por Luís Fernandes.