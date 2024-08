O alerta foi deixado há instantes pelo Município da Ponta do Sol na sua página oficial de Facebook, avisando que há “risco de falhas no abastecimento de ÁGUA potável por fornecimento abaixo do consumido neste momento”.

Deste modo, a autarquia faz “um apelo à população para a redução do consumo de água ao estritamente necessário.

. Evite lavagens e regas;

. Se suspeitar que tem alguma fuga dentro da sua propriedade, reduza o caudal ou feche a torneira no seu contador quando estiver ausente;

. Comunique, através de mensagem para a página do Facebook do Município da Ponta do Sol qualquer suspeita de derrame na via pública;

A informação da Câmara Municipal avança ainda que a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que o volume de água disponível no Reservatório das Rabaças (que abastece todo o concelho da Ponta do Sol e parte da Ribeira Brava) está abaixo dos níveis mínimos. Apesar da redução controlada dos caudais noturnos, não foi possível recuperar os níveis que permitem um fornecimento sem interrupções.

O calor elevado fez disparar os consumos nos meses de julho e sobretudo agosto, e para que não falte água nas zonas altas do concelho (as primeiras a serem afetadas), a solução é todos nós fecharmos a torneira e só abrir para o essencial.

Até ao momento não temos conhecimento de haver situações idênticas às do ano passado, quando houve falta de fornecimento de água devido à rotura da conduta que transporta água da Galeria das Rabaças até ao tanque de tratamento de água da ARM, situado no Pomar D. João. É-nos informado que se trata de um elevado nível de consumo que, a manter-se, implicará falta de água no concelho.

E conclui: “Vamos todos colaborar para que não falte água na casa de ninguém”