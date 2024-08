A Associação de Compartes Ilha Autêntica celebra domingo, na freguesia da Ilha (Santana), os 24 anos de fundação.

Esta comemoração começa com uma missa às 9h30, pelo padre João Carlos Homem de Gouveia, por todos os sócios da instituição, vivos e falecidos e por todos os órgãos sociais, do passado e presentes.

Após a eucaristia, realiza-se o convívio festivo, pelas 11h00, no Salão Paroquial, com sessão oficial, cantar dos parabéns e corte de bolo.

A Associação de Compartes Ilha Autêntica, instituição privada de base associativa, popularmente conhecida por Associação Serras da Ilha, foi constituída no dia 8 de Agosto de 2000, no cartório Notarial de Santana, pelos membros fundadores Manuel Marques de Gouveia, Manuel de Assunção Marques Pedro, Manuel de Jesus Vieira, Manuel Isidro Marques da Silva e Lourenço Marques Caldeira da Silva com a denominação de ‘Associação de Criadores de Gado da Freguesia da Ilha’. Todos eles ligados à pastorícia.

A 19 de Julho de 2018, foi publicada no jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, a aprovação em Conselho de Governo Regional, a Utilidade Pública da Associação.

Esta tem por objeto social orientar o montado da freguesia da Ilha, a manutenção de estradas e veredas agrícolas bem como, o desenvolvimento de atividades na área da Agricultura e do Turismo.

Da história da associação consta a abertura da Casa de Abrigo do Pico Ruivo; a aquisição de terrenos na freguesia da Ilha para exploração agrícola; a manutenção do espaço de agropecuária do Parque Temático da Madeira, através de protocolo com as Sociedades de Desenvolvimento do Norte da Madeira e a Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e a abertura de uma loja comercial denominada Mercear´ILHA, situada em Santana.

“Todas estas valências têm como propósito, a criação de oportunidades de emprego para a fixação de pessoas no concelho, bem como a manutenção e preservação da nossa cultura e ruralidade”, sublinha Manuel Jesus, presidente da direção.