Bom dia e bom fim de semana!

- O SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores – promove as VII Jornadas de Educação, subordinadas ao tema Aprendizagem, Inovação Pedagógica e Inclusão, a partir das 9h00, no Hotel The Views Monumental, do Funchal.

- Das 9h30 às 12h30, no Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol, a AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira realiza a formação ‘À volta com os tecidos’.

- O Colégio dos Jesuítas acolhe, a partir das 10h00, o último dia do ‘XI Encontro de Leitura em Voz Alta – Ler com Amor’.

- Pelas 10h30, no Museu Henrique e Francisco Franco, a oficina ‘Histórias com Gatafunhos’.

- A Casa do Povo do Curral das Freiras promove, com início às 10h30, o roteiro das ‘Ginjeiras em Flor no Vale’.

- A abertura do XIX Congresso Regional do PSD Madeira, no Centro de Congressos da Madeira, está agendada para as 10h30.

- Em Machico, às 15h00, a exposição alusiva ao 25 de Abril, no Largo do Município. Às 21h30, a inauguração do letreiro luminoso na baía daquela cidade.

- A partir das 16h00, na vila da Ribeira Brava, o XXXIX Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM, que tem início com o desfile das formações participantes. Neste primeiro dia atuam por esta ordem a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras; a Banda Distrital do Funchal; Os Guerrilhas; a Banda Filarmónica do Faial; a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha; a Banda Municipal de Santana; e a encerrar a Banda Municipal da Ribeira Brava.

- Às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o concerto comemorativo dos 120 anos de Luiz Peter Clode - ‘O piano romântico português’ com Artur Pizarro.