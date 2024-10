Bom dia! É segunda-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa pelas 8h30, na Sessão de Abertura do “I Curso de Transporte Aéreo Neonatal e Pediátrico”, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

* O Município do Funchal dinamiza, a partir de hoje e até 26 de outubro, a X edição da iniciativa municipal Winter Market, a ter lugar no Mercado dos Lavradores. Esta edição do Winter Market terá a duração de 6 dias e ocorrerá no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço dedicado a Feiras e Eventos, no horário compreendido entre as 9h00 e as 18h00, com exceção do último dia, 26 de outubro, que encerrará às 14h00.

* A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, preside pelas 9h30, à sessão de abertura do “V Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária”, que decorrerá no Colégio dos Jesuítas.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência pelas 11h00, o Governador do Rotary Club Portugal - Distrito 1960, e uma delegação do Rotary Internacional.

* A ACIF-CCIM promove a apresentação da próxima edição do Mercado de Automóveis Usados, a ter lugar pelas 12h00, nas instalações da ACIF, à Rua dos Aranhas, nº 26. O evento Mercado de Automóveis Usados terá lugar de 23 a 27 de outubro, no Madeira Tecnopolo.

* O Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico irá receber uma sessão de esclarecimento sobre os benefícios de sediar uma empresa nos parques empresárias. A sessão está agendada para as 12h00 e terá entrada livre.

* Hoje pelas 15h00, no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, será apresentado pela primeira vez, um Dashboard das Estatísticas da Educação da RAM em Power BI, que se configura como uma ferramenta interativa de análise e visualização de dados. Nesta iniciativa, estará presente o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se às 16h00, ao Sítio da Adega, Campanário, para a apresentação do projeto Pista de Motociclismo Rui Zacarias.

* O programa do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, regressa hoje à Igreja de São João Evangelista (Colégio). A partir das 21h30, o organista francês Charles Balayer revelará “Bach Swingin’ Bach”.