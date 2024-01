Aproveite o bom tempo neste domingo

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo, no arquipélago da Madeira, apontam para um dia de inverno ameno, com a temperatura máxima entre os 20ºC, Porto Santo, e os 21ºC, na Madeira.

No Funchal, o céu apresentar-se-á pouco nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h. No restante arquipélago, o céu terá períodos de muita nebulosidade, com vento fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial a partirda tarde. Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros. Nosta Sul, haverá ondas de sudoeste com 1 metro.Temperatura da água: 20/21ºC.