APRAM e AIDA Cruises plantaram 15 árvores no Parque Ecológico do Funchal

“Este foi o primeiro momento, simbólico, mas com muito significado, que mereceu o apoio imediato da AIDA Cruises, o que demonstra bem o compromisso da APRAM e de toda a indústria de cruzeiros no ambiente, na sustentabilidade e na descarbonização”, aditou ainda.

“Esta iniciativa ambiental marca o começo de um conjunto de ações programadas, em que os Portos da Madeira e os seus parceiros pretendem contribuir ativamente para a melhoria da qualidade ambiental da cidade do Funchal”, sintetizou a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, no final da ação que contou ainda com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a participação de Vincent Cofalka, capitão do navio de cruzeiro AIDAcosma, acompanhando por alguns membros da tripulação.

Num primeiro ato simbólico, carregado de significado, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) e a AIDA Cruises rumaram, ontem, às serras madeirenses para plantar árvores no Parque Ecológico do Funchal.

Assinale-se que esta iniciativa começou com uma visita guiada ao Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal, onde os responsáveis pela AIDA Cruises conheceram um pouco da história do Parque, a sua fauna e flora característica e a sua importância para o equilíbrio ambiental da cidade.

De acordo com o comunicado emitido, Vicent Cofalka, comandante do AIDAcosma, mostrou-se satisfeito e no final sublinhou o empenho da companhia com a sustentabilidade e com a descarbonização.

“Temos um compromisso muito sério com o ambiente e com a sustentabilidade, não apenas nos investimentos que têm sido feitos na nossa frota de navios, nos equipamentos e nas práticas a bordo, mas também na forma como interagimos com os portos que visitamos”, sustentou, realçando que um dos objetivos da AIDA Cruises é preservar paisagens, património cultural e tesouros históricos, envolvendo a população local e fortalecendo a economia local.

“Esperamos que o nosso compromisso atual e futuro seja um exemplo para o turismo sustentável. A ideia é implementar uma iniciativa ambiental conjunta e de longo prazo”, sublinhou Cofalka, após plantar uma tintureira, uma planta extinta na natureza, mas que o Parque tem reintroduzido alguns exemplares.

No total, entre tis, vinháticos, sanguinhos, tintureiras, figueiras-do-inferno, loureiros, paus-branco, perados, freixos e leitugas, foram plantadas 15 árvores nativas deste parque e algumas endémicas da Madeira.