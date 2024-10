A Associação de Promoção da Madeira anunciou que está a reforçar a aposta da marca Madeira Ocean and Trails e para isso conta com um conjunto de embaixadores-atletas de várias modalidades.

Os madeirenses Luís Fernandes, da modalidade de Trail, Emanuel Pombo, de BTT, Tomás Lacerda, da modalidade de stand up paddle e surf, Mayra Santos, da natação em águas abertas, e Paulo Manso, da vela, e Bernardo Pereira, da canoagem, são os embaixadores, cuja missão é “promover e elevar o destino pelas suas características únicas, ideais para a prática destas modalidades”, refere nota de imprensa da APM.

A apresentação decorreu esta sexta-feira, dia 4 de outubro, no Posto de Informação e Turismo da Madeira, em Lisboa, onde a Madeira Ocean and Trails (MOT) exibiu o novo vídeo promocional da marca e revelou, ainda, o calendário de provas para 2025. Esta nova estratégia pretende levar o destino mais além, através de um reforço do investimento e um ambicioso plano de ações de promoção.

O presidente da Associação de Promoção da Madeira e Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acredita que o envolvimento dos vários embaixadores-atletas vai contribuir para reforçar a importância da marca MOT, “uma marca completa de turismo ativo que representa o que de melhor o destino Madeira tem para oferecer, englobando duas linhas de produto: montanha e mar”. “Com a colaboração dos embaixadores vamos assim continuar a promover a Região em termos de locais para a prática desportiva e da natureza ímpar que é cenário para todas as atividades abrangidas”, diz o governante.

Recorda a mesma nota que a marca MOT surgiu em 2017 com o objetivo de promover as atividades de natureza e em 2021 agregou as atividades do mar, de forma a representar a diversidade de atividades de natureza e mar que é possível concretizar na Madeira.