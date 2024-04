Aposta nos projetos extracurriculares tem ajudado a elevar patamar da educação na Madeira

A XXV Semana dos clubes, grupos e projetos da Escola Secundaria Jaime Moniz teve hoje início, com a presença do presidente do Governo regional.

Miguel Albuquerque elogiou o trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol do desenvolvimento educativo e social dos alunos, enaltecendo a importância das atividades extracurriculares nesse sentido, como a música e o teatro.

A seu ver, a evolução do ensino na Região é notória não só pelos resultados dos alunos que colocam a Região acima da média nacional e da OCDE em algumas disciplinas, mas também pela assunção da importância da formação dos alunos nas artes.

As atividades extracurriculares são relevantes, considerou, para o apuramento da educação formal e informal dos alunos. “A escola como um espaço de liberdade ao desenvolvimento de cada um” tem ajudado no apuramento da vocação dos jovens para determinadas atividades ou talentos”, disse, enfatizando a criatividade como essencial para o desenvolvimento social dos jovens.

”É fundamental que as escolas ajudem os alunos a perceberem essas qualidades”, afirmou.

”O trabalho está a ser bem realizado. Isso deve se às famílias e à classe docente. Estamos num patamar cada vez mais elevado no quadro da formação dos nossos jovens”, reforçou ainda.

Já a presidente do conselho executivo do Liceu, Ana Isabel Freitas, lembrou o percurso da escola nestes 25 anos de aposta nos projetos extracurriculares, clubes e grupos. “A escola é família”, sublinhou, focando o tema da semana em curso.

”Uma junção de mãos” que a escola pretende continuar a apostar.