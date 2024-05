Em dia do cortejo da Festa da Flor, agendado para as 16h30, o transatlântico ‘Anthem of the Seas’ regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal para uma escala de 11 horas, trazendo a bordo 4.104 passageiros e 1549 tripulantes.

O navio vem de Nova Iorque (terminal Bayonne USBAY) e sai da Madeira pelas 17h30.

Este cruzeiro de 12 noites transatlânticas, iniciado a 28 de abril, em Nova Iorque, tem o Porto do funchal como segunda escala, seguindo-se a Corunha, no norte de Espanha, Le Havre, em Paris, e Southampton, na Inglaterra, onde o navio vai ficar posicionado nos próximos meses.

No mês de setembro volta à Madeira para dois cruzeiros no itinerário da CAI, Cruise in the Atlantic Islands.