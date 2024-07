Uma viatura incendiou-se, esta tarde, por volta das 16h20, no parque de estacionamento do Leroy Merlin, em São Martinho, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local, mas, na chegada, as chamas já tinham sido extintas pelos funcionários do espaço comercial, que usaram extintores para o efeito.

Porém, e tendo em conta que ainda saia fumo intenso da viatura, os operacionais optaram por usar água para pôr termo à situação.

Refira-se que a corporação mobilizou para o local três viaturas, uma ambulância e dois veículos de combate a incêndios, com 10 bombeiros.