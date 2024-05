Bom dia!

- A partir das 9h15, no Colégio dos Jesuítas, a III Conferência Ibero-Atlântica: A justiça penal face à nova realidade social e conómica.

- Às 10h00, na Escola Secundária de Jaime Moniz, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, está presente na sessão de abertura do Encontro Regional de Clubes Europeus.

- A iniciativa ‘Justiça na Praça’, no largo do Chafariz, vai decorrer das 10h00 às 13h00, esta sexta-feira, Dia do Solicitador.

- Três Instituições Particulares de Solidariedade Social vão receber quatro viaturas. A iniciativa está agendada para as 10h00, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

- Prossegue, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o II Seminário de Saúde e Bem-estar no Trabalho, a partir das 10h00.

- Na Placa Central da Avenida Arriaga, o Festival Regional de Dança Escolar, com atuações a partir das 11h00 e das 15h00.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, às 11h00, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no encerramento das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro.

- Pelas 12h30, no Hotel Vidamar, Funchal, a sessão de abertura das 34.ª das Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente.

- A partir das 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a comemoração do Dia da Europa. Os temas abordados serão ‘A ultraperiferia no contexto europeu’ e ‘A importância da participação nas eleições europeias’.

- Às 15h00 e às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘Abril em Maio’, de Sara Gonçalves.

- No Palácio de São Lourenço, a recreação do Baile Oitocentista com duas sessões, a primeira às 16h30, e depois às 18h00.

- Arranca às 18h00 a Semana do Advogado, com uma sessão solene.

- O auditório da FNAC é palco de uma talk sobre o universo da inteligência artificial (IA), a partir das 18h30.

- No Porto Santo, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, às 19h00, o projeto ‘Dar a Ver’.

- Às 19h30, na Igreja Matriz de Machico, a conferência sobre a ‘Importância dos Núcleos Patrimoniais e Museológicos Paroquiais’.

- A Praça do Fórum Machico recebe o concerto de António Zambujo, às 21h00, inserido nas festas do município.

- Na Ponta do Sol, continua o Festival Aqui Acolá. O destaque vai para os concertos da banda portuguesa de pós-rock e metal Moonspell, e para The Legendary Tigerman.