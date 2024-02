Com muito ‘glamour’ e trajes de todas as cores do arco-íris. É deste modo que se exibe a Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Lobos (Turma do Funil) na baixa citadina que se preenche com ‘Animação e Folia’, tema que apresenta este ano a trupe.

Num total de 150 elementos a desfilar, a Turma do Funil está distribuída por oito alas distintas que dançam ao som de três músicas distintas: ‘Todo o dia é dia’, ‘Mistério da Vida’ e ‘Marcha da Turma do Funil’, da autoria de João Atanázio.