A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude visitou, ao longo do dia, as dezenas de pessoas que tiveram de ser retiradas das respetivas casas, nos concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

Ouvir a população, fazer um levantamento das necessidades e tranquilizar os cidadãos, foram os objetivos do périplo de Ana Sousa, que se fez acompanhar por autarcas locais.

De manhã, de acordo com comunicado emitido pelo gabinete, esteve com o presidente da Câmara Municipal local, Ricardo Nascimento, no Pavilhão da Ribeira Brava e ouviu a população local, assegurado que receberão “todo o apoio necessário” da parte do Governo Regional”.

Ao início da tarde, a governante esteve no Centro Comunitário ‘Cidade Viva’ na freguesia de Câmara de Lobos, acompanhada pela vereadora do executivo camarário, Sónia Pereira, e no Centro Comunitário ‘Vila Viva’, no Estreito de Câmara de Lobo, para onde foram encaminhados moradores da Fajã das Galinhas.

No Curral das Freiras, último ponto de paragem, e também acompanhada por outro membro executivo da Câmara Municipal local, vereadora Dina Silva, a governante inteirou-se das operações a decorrer no Posto de Coordenação da Proteção Civil, instalado no Curral das Freiras, uma das freguesias mais assoladas pelos incêndios.

“Através de cada um dos sítios visitados hoje e sem exceção, pude constatar o espírito solidário, a entrega e a união que se vive nestes momentos mostram que o povo madeirense é feito de causas e de ajuda ao próximo. Desde entidades municipais, proteção civil, associações, equipas de saúde e civis, todos têm sido de uma dedicação ímpar e altruísta sempre com o foco em garantir o melhor tratamento a estas pessoas que tiveram o infortúnio de ter de sair das suas casas como medida de prevenção. Da parte do Governo Regional, o objetivo passou por deixar uma mensagem de esperança, ouvir as preocupações e anseios da nossa população e, perante tudo isso, tranquilizá-los. Assegurando que tudo faremos para agir em conformidade com as pretensões destas famílias, que apenas querem regressar ao conforto das suas casas, assim que reunidas as condições de segurança. Enquanto não for possível continuaremos neste serviço de proximidade com a população, ouvindo e contribuindo para o seu bem-estar”, concluiu Ana Sousa.