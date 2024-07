Ligeiramente atrasado, mas bem humorado, o presidente do Chega Madeira, Miguel Castro, chegou com Hugo Nunes ao Edifício do Governo Regional, para a derradeira reunião antes da entrega do Programa do Governo Regional na Assembleia Legislativa da Madeira.

Depois das reuniões paralelas durante a discussão do Programa no parlamento, que não chegaram a nenhuma conclusão para viabilizar o documento, o Governo Regional retirou a proposta e abriu uma nova frente negocial, que envolveu apenas o Chega, CDS, IL e PAN, uma vez que o PS e o JPP não quiseram participar.

Na última semana, o Governo conseguiu que o PAN e o IL não viessem a votar contra o documento, mas os votos do Chega continuam a ser essenciais para que o Programa passe e o Governo Regional assuma plenos poderes.

Na reunião que está a decorrer - e que é anunciada como a última antes da nova tentativa de votação no parlamento - estão presentes Miguel Castro e Hugo Nunes, pelo Chega, e Rogério Gouveia, Jorge Carvalho e Rui Abreu, pelo Governo.