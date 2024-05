Neste momento, são mais os jornalistas na sede dos socialistas do que os próprios militantes, que ainda não chegaram.

O cabeça de lista do Partido Socialista (PS) às legislativas regionais, Paulo Cafôfo, ainda não se encontra na sede dos socialistas na Rua da Alfândega, no Funchal. As primeiras declarações à imprensa estão previstas para as 19h00, altura em que é lançada a primeira projeção à boca das urnas.

Ainda não é sabido quem será o membro do PS a falar aos jornalistas nessa ocasião. Lembrar que Paulo Cafôfo votou esta manhã na Escola da Ajuda, no Funchal. Na altura, classificando estas as eleições como as mais importantes desde a Autonomia. O PS, de resto, durante a campanha eleitoral, veio a demonstrar disponibilidade para diálogo com partidos da esquerda, evidenciando Paulo Cafôfo que nestas eleições só existiam dois candidatos, o próprio e Miguel Albuquerque, aditando, no mais, que votar no Chega, CDS, IL ou PAN seria o mesmo que votar no PSD-M.

Mais se acrescenta que até às 16 horas, a afluência às urnas, de acordo com informação disponibilizada no site do Ministério da Administração Interna (MAI), era de 40,52%. Uma percentagem maior do que aquela registada até às 12 horas, com 20,22% (indicador da afluência dos eleitores).