Alunos de duas turmas do 9.º ano do Colégio Infante D. Henrique, no Monte, ouviram hoje falar sobre a profissão de jornalista e sobre a importância do jornalismo como pilar da democracia.

Num momento crucial de transição do 3.º ciclo para o Secundário, com os exames finais em perspetiva, a escola quis proporcionar aos alunos a oportunidade de saberem algo mais sobre uma profissão que poderá vir a ser opção de alguns deles no futuro.

Porque o momento é de escolhas, impôs-se, por isso, saberem algo mais sobre quem são os jornalistas e o que os distingue de outros comunicadores, nomeadamente apresentadores de programas de entretenimento. A distinção entre notícias e ‘fakenews’ foi outra das questões abordadas.

As duas sessões, realizadas no âmbito da disciplina de Português, abriram com um pequeno vídeo alusivo aos jornalistas, que viveram, em Lisboa, o dia 25 de abril de 1974, e serviu, assim, de mote para a conversa que se seguiu.

O convite para este encontro com os jovens estudantes foi lançado ao JM, que o aceitou de imediato. As duas turmas seguiram atentamente as explicações e participaram colocando questões e respondendo a pequenos desafios que lhes foram lançados pela jornalista.

Duas alunas do 8.º ano juntaram-se também a este encontro entre o colégio e o jornalismo. Por iniciativa própria, e a pretexto de um trabalho que estão a realizar, com o propósito de estruturarem a escolha profissional futura, Beatriz e Luana confrontaram a jornalista com um breve questionário e tiraram dúvidas.

Ficou, da parte do JM, o convite para as turmas visitarem as instalações do Jornal.