A Casa do Povo do Faial, no âmbito da realização da 34ª Exposição Regional da Anona, que ocorrerá no próximo fim de semana, no Faial, em parceria com a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural realizou uma oficina de culinária junto da Escola Básica e Secundária com Pré e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – Pólo do Faial. Esta atividade foi orientada pela formadora Liliana Pereira, da Divisão de Dinamização e Valorização Rural, e contou com a participação de 30 crianças do 1º ciclo que puderam confecionar a receita ‘Bolo de Anona’.

As crianças participaram ativamente na confeção da receita, bem como na produção de informação relativa ao produto de Denominação de Origem Protegida – DOP, a Anona, que estará em exposição no stand da Casa do Povo aquando do evento.

“Esta foi uma forma de alargar o evento à comunidade, potenciando o produto regional e local, através da gastronomia com apresentação de novas receitas como forma de aproveitamento”, refere a Secretaria de Agricultura, Pescas e Ambiente, em comunicado.