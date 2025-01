A Casa-Museu Frederico Freitas, no Funchal, acolhe a exposição “O Natal na Casa da Calçada”. Os visitantes podem explorar doze presépios dos séculos XVIII a XX, dispostos por várias salas do museu, proporcionando uma viagem no tempo através de uma das tradições mais emblemáticas da época natalícia e que, nesta manhã de sexta-feira, é visitada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Os presépios, que variam em estilos e materiais, são uma verdadeira representação da arte e da devoção popular ao longo dos séculos, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de observar a evolução desta tradição em diferentes épocas.

As visitas são gratuitas, o que torna a iniciativa ainda mais acessível, apesar de ter já os dias contados para o seu fim, terminando a 18 de janeiro.