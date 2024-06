O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita este sábado, pelas 11 horas, as obras de construção do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, naquela freguesia do concelho da Calheta.

Em fase de construção, o Campo do Golfe da Ponta do Pargo, projetado pelo campeão Nick Faldo, será composto por 18 buracos principais ‘Par’ 72, com evolução de jogabilidade de transição de “Par” 3 para ‘Par’ 4 e subsequente ‘Par’ 5.

Nas proximidades do buraco 1 e 18, junto ao famoso Miradouro do Fio, encontrar-se-á, futuramente, o Club House.

A retoma da obra do Campo de Golfe da Ponta do Pargo teve por objetivo aproveitar os recursos financeiros já investidos naquele local para permitir dinamizar a economia da Ponta do Pargo e incrementar o desenvolvimento da zona oeste da ilha, através de um segmento desportivo diferenciador, como é o golfe. E ainda o de criar condições para o investimento na urbanização do aldeamento complementar.

A intervenção que a Ponta do Oeste está a realizar no Campo de Golfe da Ponta do Pargo enquadra-se na melhoria e requalificação de infraestruturas desportivas de um cluster específico, atraindo turismo para a zona oeste da ilha e incrementando o desenvolvimento socioeconómico através de ações tendentes à conclusão do investimento, salvaguardando o interesse público através da criação de oportunidades de investimento e criação de emprego.

Principais caraterísticas: Terá 18 buracos principais; Par 72; evolução de jogabilidade de transição de Par 3 para Par 4 e subsequente Par 5; PITCH and PUTT + Driving Range; Implementação de sistema de irrigação sustentável.