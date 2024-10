“Um balde de água fria” foi o que sentiu o presidente do governo regional com a proposta de orçamento de Estado para 2025.

E, como tal, o voto dos deputados do PSD da Madeira está dependente do que for negociado em sede de especialidade.

Assumindo que ficou “chateado” com o documento apresentado ontem pelo governo da República, Miguel Albuquerque afirmou que “primeiro está a Madeira e os madeirenses”, como tem sido a postura do PSD, adiantou.

O governante esperava que algumas das principais reivindicações da Região fosse atendidas, como a prorrogação do regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira, “ a expetativa de já ficar resolvido no orçamento o princípio da captação do IVA e as verbas dos subsistemas de saúde, que já vão nos 60 milhões de euros”, apontou.

”Vamos aguardar, tenho expetativa que fiquem resolvidas na discussão na especialidade, sendo certo que a orientação de voto dos nossos deputados vai depender do que ficar consagrado”, sublinhou o presidente do governo, que não quis especular sobre o sentido de voto.