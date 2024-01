Albuquerque prepara-se para renunciar ao cargo de presidente do Governo Regional

Miguel Albuquerque deverá mesmo demitir-se das lides do Governo Regional da Madeira.

A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social e confirma o que o JM tem publicado ao longo da manhã.

Segundo apontam várias publicações, a decisão da saída do número um do executivo insular deverá ser anunciada na reunião da Comissão Política do PSD-M, aprazada para as 17 horas de hoje.

Recorde-se que o PAN, partido que acordou suportar o governo do PSD/CDS, anunciou ontem que romperia tal acordo de incidência parlamentar, caso Miguel Albuquerque não se demitisse.

Aos vários partidos que têm reafirmado que o líder dos sociais-democratas madeirenses não tem condições políticas para se manter no cargo, junta-se agora a pressão do próprio partido a nível nacional para que Albuquerque deixe as rédeas do arquipélago.

Embora se tenha mantido irredutível na decisão de não se demitir, o terramoto político que ‘assola’ a Região desde a passada quarta-feira parece não deixar outra opção ao atual presidente do Governo Regional, que este toda a manhã reunido com Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD e importante interlocutor com o PAN e o CDS, na Quinta Vigia.