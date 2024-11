O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 09.30 horas, no CCIF, à Rua do Matadouro, onde decorrerá a cerimónia oficial de abertura do programa que assinala os 25 anos da Laurissilva, sob o tema ‘25 anos de Reconhecimento, Milhões de Anos de Floresta’.

O programa que vem assinalar a Floresta Laurissilva da Madeira, reconhecida há 25 anos como Património Mundial Natural pela UNESCO, é uma iniciativa da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Segundo uma nota da presidência do Governo, a Laurissilva, considerada uma relíquia ecológica e biológica, “encontra-se em bom estado de conservação, de acordo com os últimos reportes para a Rede Natura, assim como os efetuados pela IUCN - da União Internacional para a Conservação da Natureza - resultado de intervenções que visaram controlar espécies invasoras e reduzir o risco de incêndios”.

Destaque-se a última grande ação realizada em cerca de 296 hectares, com um investimento superior a 1,1 milhões de euros, entre 2021 e 2024.

O evento também homenageará figuras-chave no reconhecimento da floresta pela UNESCO, como Manuel Bazenga Marques, Paulo Rocha da Silva e Henrique Costa Neves.

Durante o dia de amanhã, painéis temáticos abordarão a importância ecológica e científica da Laurissilva, com intervenções de investigadores de renome, e o seu papel no desenvolvimento sustentável, destacando-se iniciativas de conservação e impacto socioeconómico para a região.

No dia 30, os participantes terão uma oportunidade única de explorar a floresta no terreno, em São Vicente, acompanhados por especialistas que discutirão in loco os desafios e sucessos da gestão da Laurissilva.