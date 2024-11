Bom dia!

A Madeira vai estar em peso na reunião marcada para a próxima semana com os governos de Albuquerque, Bolieiro e Montenegro. Segundo apurou o JM, além do presidente, o Executivo madeirense envia para São Miguel os secretários Rogério Gouveia, Pedro Ramos, Eduardo Jesus, Rafaela Fernandes e Pedro Fino.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca os gastos familiares. Famílias gastam em média 1.900 euros por mês. Estudo da Direção Regional de Estatística mostra como são as despesas dos madeirenses, que representam em média mais de 22 mil euros por ano. Habitação, transportes e alimentação estão no topo da lista de gastos.

Saiba ainda que Fátima Lopes promete “desfile maravilhoso” e que cuidadores informais serão valorizados. Ana Sousa anuncia a criação de uma bolsa de ajudantes e uma linha de apoio.

Não perca ainda as Ocorrências com três temas em destaque: Tribunal confirma prisão preventiva; Choque em cadeia fez um ferido; Avião com avaria falha partida.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!