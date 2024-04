Albuquerque diz que Montenegro conhece bem problemas da Madeira e garante que diferendo está ultrapassado

O presidente do Governo Regional, que ontem esteve na tomada de posse do novo Governo da República, mostrou confiança na capacidade de Luís Montenegro para desbloquear dossiês importantes para a Madeira.

“Há uma série de questões que o primeiro-ministro já conhece e que terão seguimento”, disse hoje Miguel Albuquerque, mencionado em concreto a revisão da lei das finanças regionais. À margem de uma visita às obras de um novo investimento habitacional, no Estreito de Câmara de Lobos, o chefe do executivo madeirense acrescentou que Montenegro “conhece muito bem os problemas da Madeira”.

“Aliás, conhece talvez melhor do que qualquer outro primeiro-ministro. Precisamos é se passar à prática”, reforçou.

Embora assumindo que a situação de governabilidade do país “diminuiu substancialmente”, Albuquerque considerou que os assuntos que afetam diretamente a Madeira deverão ter uma solução durante a nova legislatura, uma vez que já vinham do anterior governo, liderado por António Costa. Todavia, assentiu que o governo da Aliança Democrática vai ter de procurar consensos no Parlamento. “Vai depender da capacidade dos protagonistas do Governo e da estratégia da oposição. Seria catastrófico deitar abaixo um governo que acabou de tomar posse.”

Miguel Albuquerque confirmou ainda que Luís Montenegro vai estar presente no congresso do PSD/Madeira e garantiu que as divergências que motivaram algum distanciamento no passado recente estão ultrapassadas: “Não houve nenhum episódio. Às vezes é preciso é falar explicado, como dizia o meu avô”, atirou.

O presidente do Governo Regional visitou esta manhã uma empreitada que dará lugar a 15 apartamentos de tipologia T1, T2 e T3, em modalidade de renda acessível, no Estreito de Câmara de Lobos, cuja conclusão está prevista para dezembro.

De acordo com o governante, 613 pessoas estão inscritas para habitação na modalidade de renda acessível e o processo de atribuição será iniciado até ao final deste ano.