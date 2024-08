O presidente do Governo Regional chega hoje à Madeira para participar na sessão solene, amanhã, do Dia da Cidade do Funchal.

Uma informação do gabinete de imprensa e comunicação da Presidência do Governo informa que Miguel Albuquerque “chega hoje à Madeira, proveniente do Porto Santo a bordo do Lobo Marinho”.

Mais adianta que o chefe do Governo “intervém quarta-feira, 21 de agosto, a partir das 10h30, na sessão solene do Dia da Cidade do Funchal, na sala da Assembleia Municipal.

A deslocação de Albuquerque à Madeira sucede depois de ter interrompido as férias para vir acompanhar no terreno o evoluir da situação do fogo na Madeira, no fim de semana. Albuquerque regressou entretanto ao Porto Santo, mas volta hoje ao Funchal.