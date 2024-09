Bom dia e boa semana!

- Às 10h00, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, tem lugar a reunião mensal do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

- Pelas 15h30, no Varadouro de São Lázaro, Funchal, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia e o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, visitam o veículo autónomo de superfície, com capacidade de recolha de informação hidrográfica e oceanográfica.

- Na Praça do Povo, às 19h00, Masterclass com vinhos da Madeira. A animação musical tem como protagonistas DJ Óscar C. às 20h00, a partir da 21h30, Beatriz Abrunhosa vai cantar e encantar.

- Na Expo Porto Santo 2024, no Pavilhão Multiusos, saiba que pode assistir às 19h00, à palestra ‘Da Ilha para o Mundo’, com Bia Peixe. Mais tarde, pelas 22h30 atua Jorge Melim.