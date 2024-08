Bom dia e boa semana!

- Pelas 17h30, na Praça do Município, Funchal, a cerimónia de abertura do festival ”Funchal Folk - Arraial do Mundo”, evento inserido nas festividades do Dia da Cidade do Funchal.

- A inauguração da Galeria Impulso está agendada para as 18h00, e conta com a exposição de Tomás Basílio. O espaço está localizado no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha.

- O ensaio do concerto comemorativo do Dia da Cidade do Funchal, com o tema “Coração Na Boca”, é às 19h00, no auditório do Jardim Municipal.

- Em São Vicente, a animação musical começa às 21h00 com o grupo Luxband, segue-se a Tuna Universitária da Madeira, o grupo Mariachi México e por fim às 23h00, João Quintino com a sua banda.

- Continua a Festa Gastronómica do Caniço, às 21h30, sobe ao palco o artista Márcio Amaro.

- Às 21h30, no Imaculado Coração de Maria (adro da Igreja), a atuação das tocatas de cada um dos grupos participantes no festival ”Funchal Folk - Arraial do Mundo”.

- Em São Roque, no Funchal, na festa que decorre naquela paróquia o encerramento é feito pelo artista Toy, a partir das 23h00.