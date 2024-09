À saída do Palácio da Justiça, o advogado João Nabais fez a síntese do que passou esta manhã no Juízo de Instrução Criminal do Funchal.

Para já, de acordo com o representante do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, os arguidos foram identificados e estiveram a ouvir a leitura do despacho de indiciação, que foi interrompida e será retomada após as 14 horas.

Uma sessão que João Nabais prevê seja longa, admitindo que dificilmente os detidos poderão começar a prestar declarações antes de amanhã. “Seguramente não vão ser ouvidos hoje. Não antevejo declarações antes de segunda-feira”, adiantou.