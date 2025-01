O ADN-Madeira congratula-se com a decisão do Presidente da República de convocar eleições regionais antecipadas para o dia 23 de março, considerando-a uma oportunidade decisiva para iniciar um novo ciclo político na Madeira, mais alinhado com as necessidades da população e com uma visão renovada para o futuro.

De acordo com uma nota divulgada, o ADN-Madeira destaca que a escolha da data demonstra sensibilidade para com o calendário cultural e político da Região, garantindo uma campanha eleitoral livre de interferências festivas e permitindo uma discussão aprofundada sobre os desafios atuais.

O partido sublinha que esta é uma ocasião para reforçar o compromisso com uma política de proximidade, inovação e responsabilidade. A visão do ADN-Madeira está focada na implementação de soluções concretas e numa governação transparente, que priorize os interesses dos madeirenses.

O ADN-Madeira apela à participação ativa de todos os cidadãos no processo eleitoral, afirmando que as decisões tomadas nesta ocasião terão um impacto significativo no futuro da Região.

A concluir, o partido manifesta a sua determinação em ser uma voz forte e uma escolha verdadeira para os madeirenses, com o objetivo de promover uma mudança positiva na Madeira.