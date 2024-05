Miguel Pita, coordenador do partido ADN na Madeira, critica a hipocrisia de certos partidos que, durante a campanha, afirmavam que não fariam coligações posteriores às eleições e que agora se mostram disponíveis para negociar tanto com a direita como com a esquerda.

“Na política, tal como na vida, não pode valer tudo. Alguns políticos nem escondem que, em troca de cargos pessoais, estão dispostos a negociar, enquanto outros, sob a desculpa de não serem irresponsáveis ao deixar a Madeira sem governo, abrem portas indiretamente”, é dito por Miguel Pita em nota às redações.

“Mais uma vez, o eleitorado foi enganado. Estes partidos não demonstraram tal abertura durante o período de campanha porque sabiam que isso poderia resultar na perda de votos, mas agora estão a defraudar os seus eleitores. Não é surpreendente que a abstenção seja elevada, pois é difícil saber em quem confiar. A expressão popular de que “são todos iguais” quase corresponde à realidade. No fim, todos parecem estar à procura dos mesmos objetivos: benefícios pessoais, em vez de servir o povo. Quanto ao ADN, irá manter-se atento a todas as movimentações e, apesar de não ter eleito nenhum deputado, não deixará de ser uma voz incómoda na política regional”, é expressado em comunicado enviado às redações.