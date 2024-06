Bom dia!

O triunfo expressivo da AD na Madeira, em 51 das 54 freguesias, não conteve os festejos socialistas por elegerem o agora único representante regional no Parlamento Europeu. Sérgio Gonçalves promete ser o eurodeputado de “todos os madeirenses”. Albuquerque critica “erro” de Montenegro na lista. António Costa Amaral falha eleição pela IL, mas deve seguir para gabinete em Bruxelas. PS vence no país e é “hoje a primeira força política em Portugal”, sublinha Pedro Nuno Santos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Executivo regional. Governo não mexe nas chefias de organismos públicos.

Saiba ainda que feira medieval convence milhares em Machico e que Festas da Sé dinamizaram coração da cidade do Funchal.

Nas Ocorrências, destaque para duas mulheres ucranianas arrastadas pelas ondas no Seixal e para as agressões com mais uma noite violenta que termina com uma detenção.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta segunda-feira!