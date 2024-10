Bom dia!

A plataforma eletrónica idealizada e desenvolvida pela empresa madeirense ACIN ampliou a sua quota no mercado da contratação pública em Portugal. Quase metade dos procedimentos concursais realizados em 2022 passaram pela acinGov, solução tecnológica que fortaleceu a posição de líder do setor, conforme indica o último relatório do IMPIC, instituto regulador.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Savoy Residence que chega a Lisboa em 2026 com investimento de 50 milhões. O futuro empreendimento, o Savoy Residence D’Ávila, assinala a expansão da marca em território continental. O edifício, com 11 pisos e 69 apartamentos, segue o conceito de imobiliário de luxo da AFA Real Estate. Victor Sousa, diretor-geral, admite outro projeto no Porto até final do ano.

Saiba ainda que casas à venda na Região aumentaram 90 mil euros e que a Madeira oferece bolsas de estágios na Europa.

Não perca também a notícia que dá conta de uma operação contra o tráfico. PJ investiga veleiro desviado para o Funchal por navio-patrulha francês.

Neste Dia Mundial da Pessoa Idosa, saiba que há mais idosos do que jovens em todos os municípios do nosso arquipélago.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.