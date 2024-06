No âmbito do ‘roadshow’ do 45.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas Portugal-China e do 25.º aniversário do retorno de Macau à China, a ACIF-CCIM recebe, no próximo dia 13 de junho, pelas 15 horas, uma delegação chinesa, chefiada pelo Embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang.

“A comitiva contará com empresários chineses e representantes de diversas entidades, designadamente da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), da Embaixada da República Popular da China em Portugal e da Associação de Sociedades Chinesas em Portugal (ASCP), entre outras”, referiu a ACIF numa nota enviada à imprensa.