Há já soluções pensadas e procedimentos visando a contratação pública já em curso para o controlo do excesso de carros que procuram o Pico do Areeiro. A intenção do Governo é ter as novas medidas a funcionar no início do próximo ano.

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente divulgou que serão implementados mecanismos eletrónicos de controlo de entrada de viaturas, com barreiras ou cancelas, sendo que haverá um painel a informar os condutores do número de lugares vagos ou não no estacionamento no Pico do Areeiro.

Em declarações à Antena 1-Madeira, Rafaela Fernandes exemplificou que, havendo 500 lugares de estacionamento, e todos ocupados, “o 501 não entra”. Ou seja, “no fundo, a limitação de acesso de viaturas particulares está relacionado com o número de estacionamentos disponíveis”, que serão monitorizados com mecanismos de barreiras e painel informativo, que vão permitir, “mais abaixo, junto ao Poiso, o condutor saber se tem lugar ou não e qual a previsão de dispor de lugar para estacionar”.

Para além disso, revelou a governante, serão realizadas obras no parque de estacionamento junto à casa das Sorveiras, com o intuito de aumentar a capacidade e aliviar a pressão existente na zona.

Rafaela Fernandes salientou que, na zona ascendente à Casa das Sorveira, ficará reservada para os ligeiros com pessoas com mobilidade reduzida e carrinhas de turismo, mais abaixo será criada mais uma célula de estacionamento e, mais acima, junto ao Radar, para os autocarros de turismo.

Quanto ao preço dos estacionamentos, os primeiros quinze serão gratuitos na lógica de entrar parta deixar as pessoas e sair. Cada quinze minutos serão 50 cêntimos, sendo que serão dois euros por cada hora.