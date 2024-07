ACAPORAMA promove educação financeira para crianças

A necessidade de uma maior literacia financeira entre as gerações mais jovens tem sido amplamente reconhecida. Com o crescente acesso à tecnologia e a uma economia cada vez mais complexa, é fundamental que as crianças adquiram desde cedo competências que lhes permitam gerir de forma eficaz os seus recursos financeiros no futuro.

Durante o workshop, as crianças terão a oportunidade de participar em diversas atividades práticas, jogos e simulações abordando os seguintes temas:

Descobrir o Mundo do Dinheiro: Introdução divertida ao que é o dinheiro e como usá-lo.

Orçamento Pessoal: Como planear e criar um orçamento simples.

Poupança: A importância de poupar dinheiro e como começar.

Consumo Consciente: Fazer escolhas inteligentes ao gastar

A abordagem didática foi cuidadosamente planeada para ser acessível e envolvente, garantindo que os participantes aprendam enquanto se divertem.

Ana Vieira coordenadora da Academia de Formação da ACAPORAMA destaca a importância desta iniciativa: “A educação financeira é uma competência essencial que muitas vezes não recebe a devida atenção nas primeiras fases de ensino. Ao introduzir estes conceitos de forma divertida e prática, estamos a preparar as nossas crianças para serem adultos mais conscientes e responsáveis financeiramente.”

O workshop “Missão Poupança: Aprenda Brincar” será realizado no dia 17 de agosto na Casa do Povo da Ponta do Sol e no dia 24 de Agosto na Casa do Povo do Caniço, e as inscrições já estão abertas. Os pais interessados em inscrever os seus filhos podem fazê-lo através do email academia@acaporama.org ou diretamente nas referidas casas do povo.