ACAPO promove workshop ‘Vou ter um turista cego. E agora?’

Sob o mote ‘Por uma Sociedade Inclusiva’, o Núcleo da Madeira da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, promove um workshop destinado aos profissionais do turismo, denominado ‘Vou ter um turista cego. E agora?’.

A iniciativa dirigida a guias turísticos e promotores ou dinamizadores de atividades de animação turística, a operar na Madeira, pretende sensibilizar e explicar como interagir com uma pessoa portadora de deficiência visual, esclarecendo dúvidas e desmistificando alguns mitos, de modo que interatuar com um turista invisual não seja encarado como um problema.

O workshop será dinamizado em duas sessões, via zoom, a 18 de abril, entre as 15 e as 17 horas, e a 8 de maio, entre as 19 e as 21 horas. Está ainda programada uma sessão presencial, a 4 de junho, das 15 às 18 horas, a ter lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), na qual estarão incluídas atividades práticas.

A participação na sessão zoom tem o custo de 6 euros e na sessão presencial de 12 euros. A transferência do valor de cada inscrição pode ser feita por MBWAY, através do número 967399746 (colocar no descritivo: inscrição Workshop turismo, primeiro e último nome) ou por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0396 0022 5128 5300 2 (enviar comprovativo de transferência para o e-mail: madeira@acapo.pt).

A inscrição pode ser feita através do seguinte link: https://forms.gle/4erVvjSzHZXrosqf8. Para mais informações, entrar em contacto com a ACAPO através do email supracitado ou do telefone 291148302.