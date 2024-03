No âmbito das atividades da semana do ambiente do Município de Santa Cruz pelas 19h, nas instalações da Junta de Freguesia do Caniço, decorreu a ação de sensibilização organizada e ministrada pela Proteção Civil, PSP e GNR.

Objetivou facultar informações essenciais sobre os procedimentos de prevenção e proteção contra incêndios rurais, em conformidade com a Lei de Bases da Proteção Civil.