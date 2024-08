A XXXIV edição do Acampamento Regional do Corpo Nacional de Escutas da Madeira (CNE Madeira), arrancou, ontem, no Montado do Pereiro.

Trata-se de uma organização da Junta Regional do CNE Madeira dirigida pela chefe regional Telma Spínola, sendo que em campo estão mais de 600 escuteiros associados a 15 agrupamentos regionais e um outro convidado proveniente de Torres Vedras.

“Nos próximos dias os escuteiros serão convidados a vivenciar a magia do imaginário associada à ‘Floresta Mágica’. Muitas atividades em campo e no mar foram preparadas por um grupo de dirigentes e STAFF que ultrapassa uma centena de elementos”, explica a organização, acrescentando é um acampamento sustentável e a presença em campo destes elementos tem por base o espírito escutista e a proteção do meio ambiente.

Ora espreite um vídeo dos escuteiros: