Bom dia! É quarta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 25.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, com debate mensal temático sobre ‘Habitação’.

* A Comissão Coordenadora de Voluntariado da UMa irá realizar hoje o Seminário: UMa Ação Voluntária II, das 14h00 às 18h00, na Universidade da Madeira, na Sala do Senado, no piso – 2, do Campus da Penteada.

* Pelas 15h30, será apresentado no auditório do Museu Casa da Luz o mais recente livro do coronel capelão António Francisco Gonçalves Simões, intitulado ‘Sê Mensageiro da Paz, da Justiça e do Amor Verdadeiro- Subsídio para a História da Igreja em Portugal’, com a chancela da Paulinas Editora.

* Acontece hoje a inauguração do Mercado de Automóveis Usados, que terá lugar pelas 18h00, no Madeira Tecnopolo. O evento contará com a presença da diretora regional de Economia, Isabel Catarina, e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.