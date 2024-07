Encontram-se abertas, desde esta terça-feira, as candidaturas à 4.ª edição do Prémio +Valor Madeira, da Assembleia Legislativa da Madeira. O prazo de apresentação de candidaturas, de acordo com comunicado endereçado às redações, deve ser formalizado até 9 de setembro de 2024.

A participação obedece ao preenchimento de formulário próprio, bem como no caso de trabalhos em língua estrangeira, de declaração específica. Documentos que podem ser acedidos em www.alram.pt.

“O montante do Prémio é de 5 000,00 €, sendo entregue em cerimónia pública, a ter lugar na Assembleia Legislativa da Madeira. Para além do Prémio pode, ainda, haver lugar à atribuição de menções honrosas. A distinção e menções honrosas serão conferidas por ocasião do Dia do Edifício da Assembleia Legislativa, celebrado a 4 de dezembro”, é transmitido no documento da ALRAM.