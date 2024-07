Herlanda Amado, dirigente e deputada municipal da CDU, valorizou a luta pelo direito ao caminho de quem vive no Lombo da Quinta, em São Gonçalo.

Numa iniciativa política realizada esta tarde, Herlanda Amado referiu que a população do Lombo da Quinta sempre, em conjunto com a CDU, desenvolveu várias iniciativas durante décadas, para que na “longa luta pelo direito ao caminho” este objetivo fosse concretizado.

“As populações lutaram pelo justo desenvolvimento social a que têm direito. Esta era uma luta antiga, que ficou numa gaveta partilhada pelos governantes do PSD-CDS e PS. Foram dezenas as reuniões públicas a que se deslocaram; dezenas de abaixo-assinados recolhidos; foram muitas as iniciativas de denúncia desenvolvidas pela CDU e as propostas apresentadas em todos os Orçamentos e Planos da Câmara Municipal do Funchal, para que aquela obra fosse consagrada no papel, mas acima de tudo no terreno”, disse.

Apesar dos “vários nãos”, Herlanda Amado sublinha que por mais de 30 anos, a população do Lombo da Quinta “não desistiu”. “Como ainda hoje afirmámos junto das populações do Lombo da Quinta, vale a pena lutar! A obra está no terreno e a população venceu! Esta ligação rodoviária vai garantir segurança, mais qualidade de vida e o desenvolvimento social para todos os que residem no Lombo da Quinta!”, expressou.

Este “exemplo de luta e conquista de direitos” é, para a CDU, “um incentivo para tantos outros lugares das periferias e ultraperiferias, que continuam esquecidos e excluídos dos direitos ao desenvolvimento e dos processos de investimento público”.

A dirigente da CDU afirmou que a CDU cumpre sempre os compromissos que assume com as populações, “e assim foi também neste sítio. Enquanto a estrada não estivesse concluída no terreno, não desistiríamos!”.

“Todas as lutas têm rostos, todas as lutas têm alguém que não desiste e em homenagem a todos os que lutaram por este caminho é mais do que justo que o nome José Agostinho Branco, perdure no tempo, como um dos justos lutadores por este objetivo. Hoje o Sr. Agostinho pode não pisar este novo acesso pelo qual tanto lutou, mas sempre acreditou que o caminho faz-se caminhando, e hoje este acesso é uma vitória de tantos que não desistiram”, sustentou.

“Trabalho, honestidade e competência, são mais do que palavras de ordem” para a CDU, “são valores que as pessoas reconhecem em cada rosto dos que fazem parte da CDU, porque palavra dada é palavra honrada! As populações sabem que podem sempre contar com a CDU para o que der e vier, porque quem luta nem sempre ganha, mas quem não luta perde sempre!”, rematou.