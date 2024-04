João Bruto da Costa, do PSD Açores, trouxe uma mensagem de “confiança e esperança” do presidente José Manuel Bolieiro ao congresso regional do PSD Madeira, e uma mensagem de quem viveu “duas décadas de governo socialistas”, que foram “sinónimo de atraso para os Açores”.

“A social democracia é a favor da iniciativa privada e do empreendedorismo, mas não esquece as especificidades onde o Estado deve atuar. A Madeira tem sabido ser diferente do resto do país. Não é só conversa. A prova está no PIB- Nos últimos anos, a Madeira foi a região do país que mais convergiu com a União Europeia”, referiu.

“Isto não é por acaso. Todos sabemos. Isto acontece porque houve um governo social-democrata que trouxe o progresso e o desenvolvimento para a Região”.

Na defesa do direito das autonomias, João Bruto da Costa defendeu um trabalho conjunto entre a Madeira e os Açores para a revisão da Lei de Finanças Regionais, criticou a lei do mar por não promover uma “gestão partilhada” do setor e defendeu uma revisão constitucional das autonomias.

Sobre a dissolução do parlamento madeirense, pediu aos madeirenses para darem uma resposta nas urnas e manter o PSD a governar a Madeira.

Terminou dizendo que o PSD Açores está ao lado do PSD Madeira.