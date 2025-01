Diz o velho ditado que o sol quando nasce é para todos, mas, hoje, a Madeira poderá conhecer uma realidade bem diferente.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no Funchal o céu irá apresentar-se geralmente pouco nublado e o vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste.

No entanto, as previsões para as outras localidades da ilha são ligeiramente diferentes, sendo que o céu terá períodos de muita nebulosidade e haverá mesmo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na parte leste da ilha da Madeira e nas terras altas.

Já o vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de leste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

Está também prevista para hoje uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima e nas terras altas.

O IPMA prevê que os termómetros possam chegar aos 20ºC de máxima, estando a mínima a rondar os 15ºC.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte estão previstas ondas de noroeste com 2 a 3 metros e para a costa sul ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar irá oscilar entre os 19/20ºC.