“A ajuda não foi recusada. A ajuda foi ajustada e planeada para se concretizar no momento em que foi possível executar”, disse já Pedro Ramos pela ‘enésima’ vez a Marta Freitas, atestando este facto com a realidade de “quatro horas depois de acionada estar já operacional no terreno”.

Garante ser mentira que alguma vez tenha sido afirmado que a ajuda fora recusada, reiterando, sim, que “foi planeada e apenas esperava o momento certo, “explicando alterações de oratória com a dinâmica própria dos acontecimentos e com o facto de estra na posse de mais ou menos informação.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil está no hemiciclo madeirense perante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ‘apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’, que é liderada por Sancha Campanella, deputada do PS, que conduz os trabalhos.