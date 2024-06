A presidente da Câmara Municipal do Funchal diz que são 70, os eventos que vão de decorrer esta semana, muito ligados às escolas e encarregados de educação.

Cristina Pedra afirma que todos os dias terão um tema especial para abordar, sendo que hoje, o escolhido, foi a Ciência.

A autarca lembra que foi feita uma parceria direta com o projeto tecnológico da Autarquia, através do qual, com diversos jogos, tenta-se educar e sensibilizar para não deitar lixo no chão. “É uma forma muito simples de educação”, disse, acrescentando que, às 17h30, os pais e crianças, podem assistir a histórias relacionadas com o ambiente.