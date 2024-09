A autarca do Funchal acaba de avançar aos jornalistas que, na tenda montada no Largo da Restauração, onde está a decorrer a Semana da Alimentação, passaram 4.350 pessoas, entre utentes dos centros comunitários do Funchal, instituições de ensino e passantes.

Acompanhada pela vereadora Helena Leal, com o pelouro da Educação, Saúde e do Social, Cristina Pedra fez um balanço positivo, denotando que a expetativa passa por realizar uma segunda edição do evento já no próximo ano.

O certame, nesta manhã de sexta-feira, conta com a presença da Biqueira e utentes do Centro Comunitário do Funchal.